Kebakaran Kapal Tongkang di Muara Baru, 4 ABK Berhasil Diselamatkan

JAKARTA - Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman mengungkap, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal tongkang untuk mengangkut ikan terbakar di Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin 9 November 2024 pukul 20.09 WIB.

Gatot menegaskan, empat anak buah kapal (ABK) pun berhasil diselamatkan saat si jago merah melalap kapal angkut kargo itu.

"Tidak ada korban jiwa, 4 ABK yang berada di kapal berhasil di selamatkan," katanya kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Gatot mengatakan, pemadaman dilakukan setalah petugas keamanan pelabuhan datang ke Pos Muara Baru, untuk melaporkan terjadi kebakaran kapal penangkap ikan.

"Lalu unit meluncur ke TKP, dan tiba pukul 20:20 WIB,” katanya.