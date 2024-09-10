Dugaan Penyebab Kebakaran Kapal Tongkang di Muara Baru, Kerugian Rp1 Miliar

JAKARTA - Penyebab kapal tongkang di Muara Baru, Jakarta Utara hangus terbakar diduga karena korsleting pada bagian mesin kapal. Hal itu diungkap Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman.

"Dugaan (kebakaran akibat) korsleting dari mesin kapal," kata Gatot kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Gatot menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, empat Anak Buah Kapal (ABK) pun berhasil diselamatkan saat si jago merah melalap kapal angkut kargo itu.

"Tidak ada korban jiwa, 4 ABK yang berada di kapal berhasil di selamatkan," ucapnya.

Proses pemadaman berlangsung selama tiga jam sejak pukul 20.21 WIB hingga 23:11 WIB, dengan mengerahkan tiga unit mobil damkar dan 16 personel.