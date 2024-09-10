Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timnas Indonesia vs Australia Hari Ini di GBK, Ada Layanan Antar-Jemput Penonton dari Titik MRT

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |08:36 WIB
Stadion Utama Gelora Bung Karno (Foto: Instagram @Mrtjktinfo/Okezone)
JAKARTA - Layanan transportasi antar jemput dari titik MRT disediakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia. Pertandingan digelar pada hari ini, Selasa (10/9/2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

"Akses lebih mudah. Nonton Timnas Aman dan Nyaman," tulis akun Instagram @timnasindonesia.

Sementara itu, mengutip akun Instagram @mrtjktinfo, disebutkan bahwa Garuda Special Lane khusus penonton pertandingan Timnas Indonesia vs Australia pada 10 September 2024.

"Terima kasih telah mempercayakan MRT Jakarta untuk mobilisasimu saat dukung Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan melakukan pembelian Tiket Add On MRT bersama Tiket Pertandingan," tulis akun tersebut.

Disebutkan juga bagi yang telah melakukan pembelian Tiket Add On MRT, dapat menggunakan Garuda Special Lane yang ada di Stasiun MRT Jakarta saat pergi dan pulang nonton pertandingan. Namun, ada sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan.

Tiket tersebut hanya berlaku bagi satu orang dan bisa digunakan untuk satu trip keberangkatan dari stasiun MRT maupun menuju Stasiun MRT Senayan Mastercard atau MRT Istora Mandiri. Begitu juga untuk kepulangan.

"Mohon untuk dapat menyimpan QR Code Tiket Add On MRT Jakarta yang telah dibeli bersama Tiket Pertandingan Timnas dalam mode offline seperti melakukan download file atau tangkapan layar untuk dapat digunakan pada Garuda Special Lane," tulis @MRTjktinfo.
 

(Arief Setyadi )

      
