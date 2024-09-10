Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kejar Pelaku Begal Payudara di Pasar Depok Jaya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:58 WIB
Polisi Kejar Pelaku Begal Payudara di Pasar Depok Jaya
Ilustrasi Korban Begal Payudara
A
A
A

DEPOK - Polisi melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara (TKP) kasus begal payudara yang dialami seorang wanita oleh orang tidak dikenal (OTK) premotor. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Anggrek 4 dekat Pasar Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Samsono mengatakan, saat ini korban sudah diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Depok.

"Sudah kami lidik dan korban diarahkan ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres," kata Samsono saat dikonfirmasi, Selasa (10/9/2024).

Samsono membenarkan adanya peristiwa begal payudara itu. Pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. "Sementara masih lidik. Iya benar," ujarnya.

Sebelumnya, aksi begal payudara kembali meresahkan warga kali ini dialami seorang wanita pejalan kaki di Jalan Anggrek 4 atau belakang Pasar Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Senin (9/9) siang.

Aksi itu pun terekam kamera pengawas atau CCTV yang dibagikan laman Instagram @infodepok_id terlibat wanita dengan baju merah muda memegang payung berjalan kaki saat keadaan hujan.

 

Halaman:
1 2
      
