Aksi Pelaku Begal Payudara di Pancoran Mas Depok Terekam CCTV

DEPOK - Aksi begal payudara kembali meresahkan warga. Kali ini, dialami seorang wanita pejalan kaki di Jalan Anggrek 4 atau belakang Pasar Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Senin 9 September 2024 siang.

Aksi tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang dibagikan laman Instagram @infodepok_id terlibat wanita dengan baju merah muda memegang payung berjalan kaki saat keadaan hujan. Namun, ada pemotor pria memakai helm dan jas hujan melintas lalu berbalik arah dan melakukan aksi pelecehan seksual tersebut.

"Kejadian kemarin siang (9/9) sekitar pukul 14.11 WIB di Jalan Anggrek 4 belakang Pasar Depok Jaya, Pancoran Mas. Saya jadi korban aksi pelecehan seksual dilakukan oleh pengendara motor yang melintas, dia bolak-balik, pas balik melintas dekat dengan korban dia melancarkan aksinya," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu terpisah, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Samsono melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) tersebut. "Kami cek dulu," ucapnya singkat.





(Arief Setyadi )