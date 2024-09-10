Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Timnas Indonesia vs Australia, Masyarakat Diminta Hindari SUGBK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |11:06 WIB
Ada Timnas Indonesia vs Australia, Masyarakat Diminta Hindari SUGBK
Polisi imbau masyarakat menghindari kawasan SUGBK saat Indonesia lawan Australial (Foto: GBK)
A
A
A

JAKARTA- Timnas Indonesia akan melawan Australia di laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), nanti malam. Polisi mengimbau masyarakat menghindari arus lalu lintas di kawasan tersebut demi menghindari kepadatan. 

Imbauan t4ersebut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan akan melakukan rekayasa secara situasional sebagai antisipasi kemacetan. "Untuk masyarakat dari pukul 15.00 Wib sampai 21.00 Wib untuk mengindari ruas jalan seputaran GBK," tulis akun media sosial X @TMCPoldaMetro, Selasa (10/9/2024). 

Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan menonton laga tersebut menggunakan  mengindari kendaraan umum. "Diimbau kepada suporter Timnas Indonesia saat menyaksikan pertadingan di SUGBK agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, mengingat parkir di areal GBK sangat-sangat terbatas," jelasnya. 

Amankan Laga Timnas, Polisi Kerahkan 2.335 personel

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan mengerahkan sebanyak 2.335 personel mengamankan laga tersebut. Ribuan personel itu terdiri dari jajaran pihak kepolisian, TNI hingga Satpol PP. 

"Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personel  gabungan," tutur Ade Ary Syam Indradi. Ade Ary menambahkan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan SUGBK. Namun hal tersebut bersifat situasional. 

Laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (10/9/2024). "Kami berharap besok (hari ini, red) terselanggara dengan aman mohon kerja sama dari seluruh masyarakat," katanya.

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3145047/perindo-kDxO_large.jpg
Timnas Indonesia Vs China, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo Nonton Langsung di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/338/3124118/pramono-R70r_large.jpg
Indonesia vs Australia, Pramono Prediksi Timnas Garuda Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/337/3117851/morning_zone-gnyf_large.jpg
Saksikan Morning Zone Efek Jordi Cruyff untuk Timnas Indonesia, Jumat 28 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/338/3087451/timnas-ZVHE_large.jpg
Suporter Antusias ke GBK Ingin Lihat Timnas Gulung Arab Saudi Meski Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075252/wapres-FDP4_large.jpg
Timnas Kalah Lawan China, Wapres: Nasibnya Kurang Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063694/okezone_updates-JcVU_large.jpg
Thom Haye Resmi Diboyong Almere City
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement