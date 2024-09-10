Ada Timnas Indonesia vs Australia, Masyarakat Diminta Hindari SUGBK

JAKARTA- Timnas Indonesia akan melawan Australia di laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), nanti malam. Polisi mengimbau masyarakat menghindari arus lalu lintas di kawasan tersebut demi menghindari kepadatan.

Imbauan t4ersebut Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengatakan akan melakukan rekayasa secara situasional sebagai antisipasi kemacetan. "Untuk masyarakat dari pukul 15.00 Wib sampai 21.00 Wib untuk mengindari ruas jalan seputaran GBK," tulis akun media sosial X @TMCPoldaMetro, Selasa (10/9/2024).

Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan menonton laga tersebut menggunakan mengindari kendaraan umum. "Diimbau kepada suporter Timnas Indonesia saat menyaksikan pertadingan di SUGBK agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, mengingat parkir di areal GBK sangat-sangat terbatas," jelasnya.

Amankan Laga Timnas, Polisi Kerahkan 2.335 personel

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan akan mengerahkan sebanyak 2.335 personel mengamankan laga tersebut. Ribuan personel itu terdiri dari jajaran pihak kepolisian, TNI hingga Satpol PP.

"Polda Metro Jaya menurunkan 2.335 personel gabungan," tutur Ade Ary Syam Indradi. Ade Ary menambahkan, pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan SUGBK. Namun hal tersebut bersifat situasional.

Laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (10/9/2024). "Kami berharap besok (hari ini, red) terselanggara dengan aman mohon kerja sama dari seluruh masyarakat," katanya.

(Maruf El Rumi)