Pegawai Indomaret Dibunuh di Gudang, Saksi Lihat Rekan Kerja Pegang Pisau Berlumuran Darah

JAKARTA- Polisi mendalami motif seorang pria bernama Sepakat Zega (25) yang tega menusuk rekan kerjanya, Sandy Yogatama (21) hingga tewas di gudang Indomaret. Peristiwa itu terjadi di Indomaret yang terletak di Jalan Pecenongan Raya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/9/2024) dini hari.

Kapolsek Gambir, Kompol Jamalinus Nababan, memastikan pelaku sudah ditangkap. Pihaknya masih melakukan serangkaian pendalaman terutama untuk mengetahui motif dilakukannya penusukan.

"Saat ini masih proses riksa dan pendalaman motif," kata Jamalinus saat dikonfirmasi awak media.

Namun demikian, belum dapat dipastikan motif dari pelaku menusuk korban. Adapun dalam mendalami motif, polisi sudah memintai keterangan dari 2 orang saksi. "Kita masih periksa 2 saksi," ucap dia.

Belum diketahui pula pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka ataukah belum. Adapun dari keterangan saksi, peristiwa itu bermula ketika pelaku masuk ke area gudang kemudian disusul korban.

Kemudian, saksi mendengar adanya suara teriakan. Saat dicek ke dalam gudang, saksi mendapati korban sudah bersimbah darah dalam posisi tengkurap sambil meminta pertolongan. Sementara di dekat korban, pelaku terlihat memegang pisau.