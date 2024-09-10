Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masyarakat Desak Proses Hukum Provokasi Pembangunan PIK 2 yang Viral di Medsos

Hambali , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |15:41 WIB
Masyarakat Desak Proses Hukum Provokasi Pembangunan PIK 2 yang Viral di Medsos
Masyarakat Desak Proses Hukum Provokasi Pembangunan PIK 2
A
A
A

TANGERANG - Sejumlah tokoh pemuda mendesak aparat kepolisian segera menindaklanjuti peningkatan status penyidikan terhadap terhadap Said Didu, mantan Sekretaris BUMN periode 2005-2010.  Pernyataan Said Didu itu sebelumnya viral di media sosial.

Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang dengan nomor: 361/VII/YAN. 2.4.1/2024/SPKT terkait pelanggaran Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami mendengar laporan kami telah memasuki tahap penyidikan, kami berharap aparat kepolisian segera menetapkan SD sebagai tersangka agar tidak lagi bisa menghasut warga,” tegas Herwin, tokoh pemuda di Kecamatan Kosambi, Selasa (10/09/24).

Herwin mengaku khawatir jika apa yang dilakukan Said Didu bisa mengganggu kondusivitas wilayah serta mengganggu proses pembangunan yang saat ini tengah dilakukan di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kami sudah lama mengharapkan wilayah kami maju dan berkembang. Kami tidak ingin gara-gara hasutan SD (Said Didu) bisa membuat kondusifitas di masyarakat terganggu yang berujung terganggunya proses pembangunan,” ujarnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Maskota mengaku dirinya telah banyak mendengar keluhan masyarakat dan tokoh pemuda terkait aksi provokasi atas pembangunan di PIK 2.

Untuk itu dirinya beserta para Kepala Desa di Kabupaten Tangerang berharap aparat kepolisian menangani kasus tersebut dengan tegas dan sesegera mungkin.

“Selama ini kondusivitas warga telah terjaga dengan baik. Kami tidak ingin karena provokasi itu membuat keamanan dan ketertiban warga terganggu,” ujarnya.

Maskota mengaku dirinya belum pernah mendengar adanya keluhan warga akibat pembangunan itu. Dia justru merasakan jika warga turut  senang dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh investor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179927//analis_kebijakan_publik_muhammad_said_didu-kmcz_large.jpg
Said Didu: Prabowo Jadikan Purbaya Contoh Menteri Pembuka Kotak Pandora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176603//psn-Np2v_large.jpg
PIK 2, Proyek Strategis Jokowi yang Dihapus Prabowo dari Daftar PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/470/3176591//infrastruktur-Qb8u_large.png
Apa Itu Tropical Coastland? Proyek PIK 2 yang Dihapus dari Daftar PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/470/3176500//aguan-wghK_large.jpg
Prabowo Hapus Proyek PIK 2 Milik Aguan dari Daftar PSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176000//lrt_jakarta-MF6b_large.jpeg
LRT Jakarta Bakal Lintasi Kelapa Gading-PIK 2, Jakpro Kaji Dampak Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175566//tol-mR7P_large.jpg
Tol Kataraja Dibuka Gratis Hari Ini, Biaya Logistik ke Bandara Soetta dan Pelabuhan Turun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement