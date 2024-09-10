Suporter Timnas Indonesia Mulai Ramai Datangi SUGBK



JAKARTA - Timnas Indonesia bakal berlaga melawan Australia di SUGBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam kualifikasi Piala Dunia pada Selasa (10/9/2024) malam nanti. Saat ini, para suporter Indonesia pun telah berdatangan ke stadion tersebut.

Berdasarkan pantauan, suporter Indonesia mulai berdatangan ke SUGBK sejak sekira pukul 14.00 WIB hingga saat ini. Mereka datang umumnya secara beramai-ramai, entah itu dengan rekan atau temannya ataupun dengan keluarganya.

Mereka datang sambil membawa berbagai aksesoris yang mencirikan Timnas Indonesia, mulai dari kaos, syal, topi, hingga balon. Umumnya, mereka hendak mendukung Timnas Indonesia untuk bisa memenangkan laga melawan Australia nanti.