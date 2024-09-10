Mulai Macet, Pengguna Jalan Diimbau Hindari Jalan Sekitar GBK

JAKARTA - Timnas Indonesua bakal berlaga melawan Australia di SUGBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (10/9/2024) malam nanti. Masyarakat pun diimbau tak melintasi jalanan sekitar SUGBK lantaran sudah mulai macet.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda pada sekira pukul 16.00 WIB sudah mulai mengalami kemacetan. Baik dari arah Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gatoto Subroto maupun dari arah sebaliknya.

Macetnya kendaraan mulai terjadi dari pertigaan atau lampu lalu lintas Jalan Gelora, yang letaknya di depan Kantor Kelurahan Gelora sampai ke kolong Jalan Gerbang Pemuda atau putaran arah. Begitu juga kemacetan terjadi sejak dari putaran arah Jalan Gatot Subroto menuju depan pintu masuk 10 GBK.

Kemacetan terjadi karena kendaraan berputar arah, kendaraan yang masuk ke GBK ataupun kendaraan yang menurunkan penumpang, yang umumnya para suporter Timnas Indonesia. Ditambah lagi, banyaknya suporter yang mulai berdatangan ke GBK, menyebrangi jalanan, hingga pedagang aksesoris yang berjualan di pinggiran Jalan Gerbang Pemuda.