Timnas Indonesia vs Australia, Tol Dalam Kota Macet

JAKARTA- Laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia membuat arus Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman macet total. Akibatnya, banyak masyarakat yang hendak pulang menggunakan bus Transjakarta menumpuk di halte.

Pantauan Okezone lokasi, Selasa (10/9/2024) kemacetan terjadi mulai dari Patung Pemuda, Jakarta Selatan. Banyaknya kendaraan baik mobil dan motor, ditambah lampu merah membuat arus lalu lintas mengular hingga kawasan Masjid Al Azhar. Kemacetan panjang juga terjadi di Tol Dalam Kota.

Kemudian kemacetan semakin parah ketika jalan depan FX Sudirman. Banyak kendaraan yang hendak masuk melalui pintu satu Senayan. Akibat kemacetan parah, banyak masyarakat yang menumpuk di halte menunggu bus Transjakarta yang sedari tadi macet.

Kemacetan tidak berhenti di arah jalan pintu satu GBK, kemacetan terjadi hingga ke arah Jalan Semangi. Selain di arah Semanggi, kemacetan juga terjadi dari arah sebaliknya. Banyak pengendara yang melampiaskan kemacetan dengan menyalakan klakson.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar menghindari arus lalu lintas di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Imbauan disampaikan karena akan diselenggarakan Laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia pada hari ini, Selasa (10/9/2024).

"Untuk masyarakat dari pukul 15.00 Wib sampai 21.00 Wib untuk mengindari ruas jalan seputaran GBK," tulis akun media sosial X @TMCPoldaMetro, Selasa (10/9/2024).

Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan menonton laga Timnas Indonesia vs Australia tersebut untuk mengindari kendaraan umum.