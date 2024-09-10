Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timnas Indonesia vs Australia, Tol Dalam Kota Macet

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |17:51 WIB
Timnas Indonesia vs Australia, Tol Dalam Kota Macet
Timnas Indonesia vs Australia, Tol Dalam Kota Macet/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia membuat arus Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman macet total. Akibatnya, banyak masyarakat yang hendak pulang menggunakan bus Transjakarta menumpuk di halte.

Pantauan Okezone lokasi, Selasa (10/9/2024) kemacetan terjadi mulai dari Patung Pemuda, Jakarta Selatan. Banyaknya kendaraan baik mobil dan motor, ditambah lampu merah membuat arus lalu lintas mengular hingga kawasan Masjid Al Azhar.  Kemacetan panjang juga terjadi di Tol Dalam Kota.

Kemudian kemacetan semakin parah ketika jalan depan FX Sudirman. Banyak kendaraan yang hendak masuk melalui pintu satu Senayan. Akibat kemacetan parah, banyak masyarakat yang menumpuk di halte menunggu bus Transjakarta yang sedari tadi macet.

Kemacetan tidak berhenti di arah jalan pintu satu GBK, kemacetan  terjadi hingga ke arah Jalan Semangi. Selain di arah Semanggi, kemacetan juga terjadi dari arah sebaliknya. Banyak pengendara yang melampiaskan kemacetan dengan menyalakan klakson.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar menghindari arus lalu lintas di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Imbauan disampaikan karena akan diselenggarakan Laga Kualifikasi Piala Dunia zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia pada hari ini, Selasa (10/9/2024).

"Untuk masyarakat dari pukul 15.00 Wib sampai 21.00 Wib untuk mengindari ruas jalan seputaran GBK," tulis akun media sosial X @TMCPoldaMetro, Selasa (10/9/2024).

Selain itu, polisi juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang akan menonton laga Timnas Indonesia vs Australia tersebut untuk mengindari kendaraan umum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063887/macet_panjang_di_jalur_puncak_bogor-zGIZ_large.jpg
4 Tips Atasi Stres saat Macet Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/338/3063864/macet-AnWX_large.jpg
Pasca-Libur Panjang, Lalin Macet di Sejumlah Ruas Tol Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063671/macet-OexW_large.jpg
Kondisi Terkini, Kemacetan Panjang Masih Terjadi di Jalur Puncak Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063557/macet-corQ_large.jpg
Diberlakukan Oneway, Macet Masih Mengular di Jalur Puncak Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/338/3063493/tangkapan_layar_arus_lalin_di_puncak_macet-ZBwl_large.jpeg
Libur Panjang, Arus Lalin di Puncak Bogor Masih Macet Pagi Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/338/3061665/lalin-c5Ci_large.jpg
Lalin Menuju JIS Macet Jelang Hari Pertama Konser Bruno Mars
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement