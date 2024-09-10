Warga Bogor Keluhkan Pasar Tumpah di Jalan Merdeka, Bikin Macet hingga Bau Sampah

BOGOR - Warga Kampung Ciwaringin Boy mengeluhkan keberadaan pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat. Karena kehadiran pasar tersebut menimbulkan kemacetan, aksi premanisme hingga bau sampah.

"Kita sudah berusaha dengan membuat pengaduan ke Pemkot Bogor tetapi sudah hampir bertahun-tahun tidak ada tindakan tegas," ujar Boy warga RT 2 RW 5 Kampung Ciwaringin, Selasa (10/9/2024).

Boy menceritakan asal usul dari pasar tumpah tersebut. Sudah hampir puluhan tahun pasar tumpah itu tidak dapat tindakan tegas dari Pemkot maupun Polres Kota Bogor.

"Sejak tahun 2020 sampai terakhir 2023 kami sudah berkirim surat kepada pemerintah daerah. Sempat ada relokasi beberapa kali terhadap pedagang di pasar tumpah presiden, tetapi mereka kembali lagi ke jalan karena Satpol PP sampai aparat kepolisian tidak berani menangkap pelaku yang mengancam mereka," ungkapnya.

Namun belakangan ini, keberadaan pasar tersebut semakin meresahkan warga. Tidak hanya timbulkan kemacetan, tetapi tumpukan sampqh sisa pasar menimbulkan aroma tidak sedap ke pemukiman warga.

"Pasar itu beroperasi dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi, sudah pasti yang namanya macet jadi makanan sehari-hari belum lagi sisa sampah pasar yang bau," imbuhnya.

Dikatakan Boy, sebagian pedagang di pasar tersebut bersedia di relokasi. Akan tetapi selama ini mereka mendapat intimidasi dari ormas.

"Warga kita ada yang jualan di pasar itu dan belakangan mereka mengeluhkan karena ada pungli dari ormas, pedagang itu harus setor Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu," kata Boy.

Menurutnya, tidak hanya aksi premanisme, ormas itu juga mengintimidasi warga dan pedagang. Bahkan mereka berani mengancam pedagang dan warga dengan senjata tajam dan senjata api.