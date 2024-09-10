Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Survei: Pasangan Supian-Chandra Unggul dari Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:40 WIB
Survei: Pasangan Supian-Chandra Unggul dari Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024
Ilustrasi Pilkada Depok 2024
DEPOK - Dua bulan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok pada 27 November 2024 mendatang, pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dari Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq. Hal ini terlihat dari  hasil survei Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus).

Diketahui waktu survei dilakukan 1-5 September 2024 dengan metode cluster random sampling. Adapun margin of error 4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen dengan 800 responden secara tatap muka.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi mengatakan bahwa Paslon Supian-Chandra yang diusung 12 partai politik (parpol) diantaranya Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PAN, PPP, NasDem, Perindo, Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, dan PSI memperoleh 44,38 persen. Sedangkan Imam-Ririn yang diusung PKS dan Golkar memperoleh 31,25 persen dan sebanyak 22,37 persen belum menentukan pilihan.

"Tinggal dua bulan lebih lagi kita masuk ke tahapan pungut hitung, ini hasilnya per hari ini dibandingkan sebelumnya itu memotret personal branding bukan pasangan calon karena kita melakukan survei itu rilis Bulan Juli sekarang sudah masuk September,”ujarnya di kawasan Pondok Cina, Beji, Depok, Selasa (10/9/2024).

Namun kata Yusfitriadi, setelah dua bulan belakangan ini, perubahannya sangat signifikan, terlebih menjelang Pilkada 2024.

“Kalau kemarin personal Imam di angka 40 persen, dan Supian Suri secara personal di angka 39 persen ketika sudah dikunci dengan pasangan calon sudah terdaftar di KPU tinggal 22 September besok penetapan,"ujarnya.

"Maka kemudian sudah ada perbedaan angka dimana Imam yang berpasangan dengan Ririn itu dibandingkan personalnya itu turun sampai 8 persen dan Supian Suri yang berpasangan dengan Chandra dulu personal sekarang berpasangan naik sampai 12 sekian persen," tambahnya.

Yus menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan elektabilitas dari paslon Supian-Chandra menjelang Pilkada Depok 2024.

 

