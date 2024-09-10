Depok Diguyur Hujan, Jalan Penghubung KSU Sukmajaya ke GDC Banjir

DEPOK - Jalan penghubung KSU Kampung Serab, Tirtajaya, Sukmajaya ke Grand Depok City (GDC), Cilodong, Depok terputus imbas banjir akibat hujan deras mengguyur Depok dan sekitarnya pada Selasa (10/9/2024) sore tadi.

Dalam unggahan laman Instagram @infodepok_id terlihat banjir memutus jalan penghubung itu meski ada beberapa kendaraan roda empat dan roda dua nekat menerobos genangan banjir. Terlihat kendaraan roda dua terpaksa mendorong saat melintasi genangan banjir itu.

"Jalan KSU saat hujan tadi sekitar pukul 19.00 WIB," tulis caption laman Instagram @infodepok_id.

Sementara itu, MNC Portal Indonesia berupaya menghubungi dinas terkait untuk mengkonfirmasi lebih lanjut perihal banjir di KSU dan wilayah lainnya. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari Dinas PUPR dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.



(Awaludin)