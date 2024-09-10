Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bang Doel Akan Gunakan Pendekatan Spiritual Atasi Masalah Tawuran di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:23 WIB
Bang Doel Akan Gunakan Pendekatan Spiritual Atasi Masalah Tawuran di Jakarta
Rano Karno (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) DKI Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel membeberkan solusi mengatasi masalah tawuran di Jakarta dengan pendekatan spiritual seperti pengajian hingga majelis taklim. Ia mengatakan, pendidikan tak hanya di sekolah melainkan sarana ibadah untuk memperkuat spiritual kalangan remaja.

"Salah satu melalui spiritual itu juga tepat. Ya karena anak-anak ini, kita tidak bercampur tentang agama ya, tapi kan misalnya pengajian, majelis taklim, itu kan tempat sosialisasi sebetulnya kan. Sosialisasi ini banyak cara, termasuk kenakalan anak-anak. Maaf juga termasuk sosialisasi tentang seks misalnya," kata Rano di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (10/9/2024).

"Jadi salah satu cara untuk memberikan pemahaman banyak tempat, bukan hanya di sekolah, tapi ya tempat tadi saya katakan, masjid, remaja masjid, itu juga bisa melakukan itu, gitu," tambahnya.

Bang Doel yang berduet dengan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Pramono Anung itu enggan berbicara jauh perihal sanksi tegas. Ia pun menawarkan solusi membangun dan menghidupkan kembali Balai Rakyat untuk sarana mengasah kreatifitas warga khususnya anak muda di Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
