Erick Thohir: Kita Selalu Dipandang Rendah Australia, Hari Ini Kita Buktikan!

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir menilai bahwa kemampuan Timnas Indonesia dalam mengimbangi permainan Australia, membuat marwah tanah air naik di kancah internasional. Terlebih, Menteri BUMN itu menyebut Australia selalu memandang rendah Indonesia.

"Kan kita selalu dipandang rendah sama Australia, ya hari ini kita buktikan, kita seimbang-seimbang saja," kata Erick usai menonton langsung matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

"Wah luar biasa, luar biasa, ini yang selalu saya dengan Pak Menpora diskusi, ini marwah bangsa kita," sambungnya.

Erick Thohir kemudian menyinggung soal pertandingan sebelumnya, saat Timnas Indonesia juga mampu mengimbangi Arab Saudi dengan hasil akhir 1-1.

"Karena seperti kemarin di Saudi kita tahu masyarakat kita di sana TKI ya, dan mereka bekerja dengan bisa menahan 1-1, marwahnya naik," katanya.

"Ketika kita di Qatar, masyarakat kita pekerja, kita bisa bermain dengan baik, marwah kita naik," sambungnya.