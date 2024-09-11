Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas Imbangi Australia, Jokowi: Permainan Luar Biasa dengan Kerja Keras Seluruh Pemain

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |02:40 WIB
Timnas Imbangi Australia, Jokowi: Permainan Luar Biasa dengan Kerja Keras Seluruh Pemain
Jokowi tonton laga Timnas lawan Australia (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur atas hasil yang diperoleh tim nasional sepak bola Indonesia setelah menahan imbang Australia dengan skor 0-0 dalam laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Jokowi pun mengapresiasi kerja keras Timnas Indonesia.


Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam, 10 September 2024 tersebut memperlihatkan perjuangan keras skuad Garuda dalam menghadapi tim tangguh Australia yang saat ini menempati peringkat 24 dunia.

"Patut kita syukuri, alhamdulillah kita dapat satu poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi. Ini dengan Australia dapat satu poin lagi," ujar Presiden Jokowi.

Jokowi menekankan pentingnya tambahan poin tersebut untuk menjaga peluang Indonesia agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026 atau ke putaran berikutnya kualifikasi. "Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin, ini yang kita harapkan," ungkap Presiden.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil menahan gempuran serangan Australia berkat performa gemilang seluruh pemain. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti peran sentral kiper Indonesia, Maarten Paes, yang tampil gemilang dengan melakukan serangkaian penyelamatan krusial.

"Saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper," ucap Presiden.

 

Halaman:
1 2
      
