Jokowi Respons Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Pangarep

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait dugaan gratifikasi berupa pesawat jet pribadi yang menyeret anak bungsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ia menekankan bahwa semua warga negara termasuk Kaesang sama di mata hukum.

"Ya semua warga negara sama di mata hukum ya itu aja," kata Jokowi di Stadion GBK, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep untuk melampirkan data-data soal dugaan gratifikasi berupa pesawat jet secara online.

Hal serupa juga berlaku bagi Wali Kota Medan, Bobby Nasution. "Seandainya saudara K maupun saudara BN mau memberikan datanya secara sukarela melalui website gol.kpk.go.id, dipersilakan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 10 September 2024.

Kendati demikian, Tessa menjelaskan hal itu tidak serta merta menghentikan proses penelaahan Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM).

"Jadi ini tidak menghentikan proses yang sedang berjalan di Direktorat PLPM," ujarnya.