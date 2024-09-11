Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Erick Thohir Minta Timnas Bermain Menyerang pada Pertandingan Selanjutnya 

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |04:00 WIB
Jokowi dan Erick Thohir tonton Timnas Indonesia (Foto: BPMI)
JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir meminta kepada Timnas Indonesia untuk memperbanyak serangan pada pertandingan selanjutnya, dalam Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menilai, lini serang Timnas belum maksimal.

Hal itu diungkap Erick Thohir saat mengevaluasi pertandingan Indonesia ketika berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini, Selasa (10/9/2024).

"Kita banyak bertahan, attacknya belum maksimal, ya mungkin nanti dengan perlu latihan," kata Erick Thohir.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan, penambahan dua pemain bola naturaliasi yakni Eliano Reijnders dan Mees Hilger juga diharapkan dapat menambah kekuatan Indonesia di pertandingan selanjutnya.

"Dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attacknya bisa lebih bagus lagi, kalau Mees Hilger saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi," ucapnya.

"Jadi ya kita coba perbaikin setiap bulannya, mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR sudah, pak Menpora sudah tanda tangan, mensesneg sudah tanda tangan, pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan di China," sambungnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
