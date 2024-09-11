Erick Thohir ke Australia: Kita Seimbang!

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir mengungkapkan kekesalannya ketika Australia acap kali memandang rendah Indonesia. Dia pun memastikan bahwa kekuatan Timnas Indonesia dan Australia kini seimbang.

Erick Thohir mengatakan, lewat pertandingan kedua Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia mampu membuktikan bahwa kemampuannya.

"Kan kita selalu dipandang rendah sama Australia, ya hari ini kita buktikan, kita seimbang seimbang saja," kata Erick Thohir usai menonton langsung pertandingan Indonesia melawan Australia di Stadion Glora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024) malam.

Menteri BUMN itu menyebut, selain membuktikan kepada Australia, penampilan Timnas Indonesia malam ini juga mampu mengangkat marwah tanah air di kancah internasional.

"Wah luar biasa, luar biasa, ini yang selalu saya dengan pak Menpora diskusi, ini marwah bangsa kita. Karena seperti kemarin di Saudi kita tau masyarakat kita di sana TKI yah, dan mereka bekerja dengan bisa menahan 1-1, marwahnya naik," katanya.

"Ketika kita di Qatar, masyarakat kita pekerja, kita bisa bermain dengan baik, marwah kita naik. Sama hari ini (ketika melawan Australia)," sambungnya.



(Fakhrizal Fakhri )