Indonesia Mampu Imbangi Australia, Erick Thohir: Marwah Kita Naik

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir menilai bahwa kemampuan Timnas Indonesia dalam mengimbangi permainan Australia, membuat marwah tanah air naik di kancah internasional.

Hal itu diungkap Erick bukan tanpa sebab. Terlebih, kata Menteri BUMN itu, Australia selalu memandang rendah Indonesia.

"Kan kita selalu dipandang rendah sama Australia, ya hari ini kita buktikan, kita seimbang seimbang saja," kata Erick usai menonton langsung matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

"Wah luar biasa, luar biasa, ini yang selalu saya dengan pak Menpora diskusi, ini marwah bangsa kita," sambungnya.

Erick Thohir kemudian menyinggung soal pertandingan sebelumnya, saat Timnas Indonesia juga mampu mengimbangi Arab Saudi dengan hasil akhir 1-1.

"Karena seperti kemarin di Saudi kita tau masyarakat kita di sana TKI yah, dan mereka bekerja dengan bisa menahan 1-1, marwahnya naik," katanya.