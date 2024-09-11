Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Erick Thohir Bocorkan Proses Naturalisasi Eliano dan Mees Hilgers: Menpora dan Presiden Sudah Tanda Tangan

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |06:09 WIB
Erick Thohir Bocorkan Proses Naturalisasi Eliano dan Mees Hilgers: Menpora dan Presiden Sudah Tanda Tangan
Erick Thohir
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir sangat berharap, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah bisa bermain untuk Timnas Indonesia, terutama saat melawan Bahrain dan China.

Awalnya, Erick Thohir menilai bahwa Timnas Indonesia lebih banyak bertahan dibanding menyerang Australia, pada matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

"Kita banyak bertahan, attacknya belum maksimal," kata Erick Thohir usai menonton langsung pertandingan tersebut di SUGBK, Jakarta, Selasa (10/9/2024) malam.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan, Indonesia perlu melakukan banyak latihan untuk berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dalam lanjutan babak ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Erick mengungkap, kemungkinan Indonesia akan lebih kuat dalam pertandingan berikutnya dengan kehadiran pemain baru, yakni Eliano Reijnders dan Mees Hilgers.
 
"Ya mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, mungkin counter attacknya bisa lebih bagus lagi, kalau Mees Hilger saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
