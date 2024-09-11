Bantah Kaesang Terima Gratifikasi Berupa Jet Pribadi, Budi Arie: Itu dari Temennya

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menepis anggapan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep telah menerima gratifikasi berupa menaiki jet pribadi. Ia menegaskan, jet pribadi itu dari temannya Kaesang.

"Gak ada (gratifikasi), dia kan pribadi. Nah itu dari temennya," terang Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Budi menegaskan, istri Kaesang, Erina Gudono tak bisa menaiki angkutan umum. Apalagi, kata dia, Erina tengah mengandung.

"Pokoknya udahlah. Satu, istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" tuturnya.

Atas dasar itu, Budi berkata, teman Kaesang meminjamkan jet pribadi untuk Kaesang dan Erina. Untuk itu, ia membantah bila Kaesang telah menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi.



"Lho ga bisa (dianggap gratifikasi), itu (jet pribadi dipinjemin) temennya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, temen," tutur Budi.

Sekadar informasi, Kaesang sianggal telah menerima gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi. Persoalan tersebut berawal dari hebohnya jagat media sosial terkait Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gundono yang disinyalir menyewa pesawat jet pribadi mewah saat ke Amerika Serikat (AS).

"USA here we go," tulis Erina dalam insta story di akun Instagram pribadinya, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.