HOME NEWS NASIONAL

Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp10 Miliar untuk Sosialisasi Makanan Bergizi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |06:56 WIB
Budi Arie Minta Tambahan Anggaran Rp10 Miliar untuk Sosialisasi Makanan Bergizi
Menkominfo Budi Arie




JAKARTA - Kementerian Komunimasi dan Informatikan (Kemenkominfo) mengajukan anggaran tambahan 2025 sebesar Rp10 miliar. Usulan tambahan anggaran itu untuk sosialisasi program makananan bergizi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya ingin membantu menyosialisasikan program makanan bergizi. Tujuannya, agar masyarakat bisa mengatahui pentingnya program yang digagas presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.
 
"Kita membantu sosialisasi program makanan bergizi. Kita perlu sosialisasi. Sosialisasi untuk memberikan awareness kepada masyarakat tentang betapa pentingnya program makanan bergizi untuk anak-anak kita," tutur Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, pengetahuan masyarakat masih minim akan program makanan bergizi. Padahal, kata Budi, program tersebut sangat bagus. Untuk itu, ia berniat menyosialisasikan program makanan bergizi agar tak ada kesenjangan informasi publik.
 
"Ya, tentu, ini sebagai sebuah program kan sangat bagus program makanan bergizi ini. Supaya tidak terjadi gap yang jauh dari sumber daya manusia Indonesia. Terutama untuk daerah-daerah tertinggal dan terluar Indonesia," tutur Budi.

Budi pun menegaskan, usulan anggaran Rp10 miliar telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. "Itu Banggar yang putusin. Banggar putusin, buat Kominfo ada tambahan Rp10 miliar," terang Budi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
