Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Kepala BNPT, Eddy Hartono Miliki Kekayaan Rp3,1 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:20 WIB
Dilantik Jadi Kepala BNPT, Eddy Hartono Miliki Kekayaan Rp3,1 Miliar
Kepala BNPT Irjen Eddy Hartono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Irjen Eddy Hartono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal itu setelah dirinya dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (11/9/2024). Dalam hal ini, Eddy menggantikan Rycko Amelza Dahniel.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang termuat dalam elhkpn.kpk.go.id, Eddy memiliki kekayaan Rp3.196.460.020 (Rp3,1 miliar). LHKPN tersebut ia laporkan pada 23 November 2021 saat menjabat Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, BNPT. 

Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di Serang senilai Rp950 juta. Kemudian, motor Piaggio Vespa Sprint 150 Tahun 2016 senilai Rp19 juta. 

Dalam catatan kekayaan tersebut, Eddy juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp90 juta, kas dan setara kas Rp1.882.460.020, serta harta lainnya sebesar Rp255 juta. 

Dalam LHKPN tersebut, Eddy tidak tercatat memiliki hutang. Denga demikian, total kekayaan Eddy berada di angka Rp3.196.460.020.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771//riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184638//jokowi-imr2_large.jpg
Jokowi Jelaskan Arah Pembangunan RI di Bloomberg New Economy Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728//roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement