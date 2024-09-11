Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Kepala BNPT, Eddy Hartono Miliki Kekayaan Rp3,1 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:20 WIB
Presiden Jokowi lantik Kepala BNPT Irjen Pol. Eddy Hartono (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
JAKARTA - Irjen Pol. Eddy Hartono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ia dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, pada Rabu (11/9/2024). 

Eddy menggantikan Rycko Amelza Dahniel. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang termuat dalam elhkpn.kpk.go.id, Eddy memiliki kekayaan Rp3.196.460.020 (Rp3,1 miliar). 

LHKPN tersebut ia laporkan pada 23 November 2021 saat menjabat Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, BNPT. 

Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di Serang senilai Rp950 juta. Kemudian, motor Piaggio Vespa Sprint 150 tahun 2016 senilai Rp19 juta. 

Dalam catatan kekayaan tersebut, Eddy juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp90 juta, kas dan setara kas Rp1.882.460.020, serta harta lainnya sebesar Rp255 juta. 

Dalam LHKPN tersebut, Eddy tidak tercatat memiliki utang. Sehingga, total kekayaan Eddy berada di angka Rp3.196.460.020.

(Arief Setyadi )

      
