Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Pansel Umumkan Hasil Tes Asesmen Capim dan Calon Dewas KPK

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:23 WIB
Hari Ini, Pansel Umumkan Hasil Tes Asesmen Capim dan Calon Dewas KPK
Gedung KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) mengumumkan hasil tes asesmen peserta calon pimpinan (capim), dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Rabu (11/9/2024).

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengatakan, dari hasil tes asesmen kali ini akan diumumkan sebanyak 20 peserta capim dan 20 calon Dewas KPK yang lolos penilaian.

“Insyaallah tanggal 11 akan ditentukan yang lolos seleksi tahap ketiga ini. Setelah melalui seleksi administrasi, tes tertulis, kemudian sekarang profile assessment,” ujar Arif dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, dari 40 peserta yang mengikuti tes asesmen, akan kembali disaring menjadi 20 orang untuk calon pimpinan KPK dan 20 orang untuk calon anggota Dewas KPK. 

“(Sebanyak) 20-20 ya, 20 Capim dan 20 Dewas,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Dewas KPK Pansel KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190927//gedung_kpk-R8ut_large.jpg
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Terkait OTT Bupati Ade Kuswara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190886//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-52Yf_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hanya Bawa 7 Orang ke Jakarta Usai OTT di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/65/3190878//ade_kuswara-nA58_large.jpg
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190875//ketua_bidang_penanggulangan_bencana_dpp_pdi_perjuangan_tri_rismaharini-neB1_large.jpg
Bupati Bekasi Ade Kuswara Terjaring OTT KPK, Begini Respons PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190872//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-VIlN_large.jpg
OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190817//ott_kpk-BvZR_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement