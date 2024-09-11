Hari Ini, Pansel Umumkan Hasil Tes Asesmen Capim dan Calon Dewas KPK

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) mengumumkan hasil tes asesmen peserta calon pimpinan (capim), dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Rabu (11/9/2024).

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria mengatakan, dari hasil tes asesmen kali ini akan diumumkan sebanyak 20 peserta capim dan 20 calon Dewas KPK yang lolos penilaian.

“Insyaallah tanggal 11 akan ditentukan yang lolos seleksi tahap ketiga ini. Setelah melalui seleksi administrasi, tes tertulis, kemudian sekarang profile assessment,” ujar Arif dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Arif mengatakan, dari 40 peserta yang mengikuti tes asesmen, akan kembali disaring menjadi 20 orang untuk calon pimpinan KPK dan 20 orang untuk calon anggota Dewas KPK.

“(Sebanyak) 20-20 ya, 20 Capim dan 20 Dewas,” sambungnya.