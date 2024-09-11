Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M2,5 Guncang Wilayah Buleleng Bali

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |11:47 WIB
Gempa M2,5 Guncang Wilayah Buleleng Bali
Gempa Bumi (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,5 mengguncang wilayah Buleleng, Bali, pada Rabu (11/9/2024) sekira pukul 10.26 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.22 Lintang Selatan - 114.87 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.5, 11-Sep-2024 10:26:06WIB, Lok:8.22LS, 114.87BT (27 km BaratDaya BULELENG-BALI), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.
 
Hingga saat ini, belum diketahui dampak dari gempa tersebut. 

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," pungkasnya.

(Awaludin)

      
