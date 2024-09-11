Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Bakal Bertemu Prabowo, Sinyal Gabung Gerbong Pemerintahan?

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:06 WIB
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah memastikan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya akan membahas bagaimana visi Indonesia ke depan.

Pertemuan itu, diyakini Said akan terlaksana sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani terkait rencana pertemuan tersebut. Sayangnya, dia tak bisa memastikan kapan pertemuan itu akan digelar.

"Kapan waktunya? Beliau berdua yang akan menentukan. Tapi insya Allah pasti beliau berdua bertemu," kata Said dikutip, Rabu (11/9/2024).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu berpandangan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo nantinya akan membahas setidaknya bagaimana visi kebangsaan dari masing-masing pihak. Menurutnya, hal ini penting untuk dibahas mengawal Indonesia ke depan.

Kendati demikian, Said meminta agar semua pihak tak melihat pertemuan ini sebagai sinyal partai yang dipimpin Megawati akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo lima tahun mendatang.

"Jangan ditarik ke gabung bergabung dan tidak gabung. Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
