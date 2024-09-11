Bantah Mangkir, Menag Yaqut: Saya Belum Mendapat Surat Panggilan Pansus Haji DPR

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, dirinya belum pernah menerima surat undangan permintaan keterangan dari Pansus Haji DPR RI. Pernyataan tersebut menanggapi anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jaffar yang menyebut, Yaqut tak pernah hadir dua kali panggilan dari Pansus Haji DPR.

Gus Yaqut -- panggilan akrabnya -- menghormati pernyataan Marwan. Baginya, pernyataan Marwan telah berdasarkan data dan info yang valid. Apalagi, Marwan merupakan seorang anggita DPR RI sekaligus anggota Pansus Haji DPR RI.

"Tetapi sampai saya datang ke sini, nih sampai saya datang ketemu kawan-kawan ini, saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya," tutur Gus Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Atas dasar itu, Gus Yaqut mengaku tak mengetahui dasar pernyataan Marwan. Ia pun penasaran, Pansus Haji DPR telah melayangkan surat panggilan pada dirinya.

"Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima sampai saya datang kesini nih saya belum pernah menerima nih surat. apakah surat itu tidak sampai ke saya salah alamat atau bagaiaman saya tidak tahu," ucap Gus Yaqut.

Saat disinggung terkait peluang akan hadiri panggilan Pansus Haji DPR RI, Gus Yaqut belum.bisa pastikan. Sebagai Menag, ia mengklaim memiliki banyak tugas yang harus dikerjakan.

"Saya akan lihat, karena tugas saya kan juga banyak. Sebagai menteri apalagi Menag, kawan-kawan tahu, banyak sekali ada tugas pendidikan ada tugas keagaamaan, agamanya itu ada enam yang menjadi mandatory Kemenag, belum tugas lain," ucap Gus Yaqut.

"Tugas sertifikasi halal yang sangat terbatas waktunya, tugas pendidikan yang juga sangat berat banyak sekali tugas tentu kita akan sesuaikan. Toh di mekanisme pansus itu kan boleh penjadwalan ulang atau apa kalau loh ya kalau loh ya,"pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Haji DPR RI Marwan Jaffar menyebut, Gus Yaqut telah tak mengindahkan dua kali undangan Pansus Haji DPR RI. Ia berkata, pihaknya akan menyurati Gus Yaqut agar bisa memghadap Pansus Haji DPR RI.