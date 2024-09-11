Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggantikan posisi Risma sebagai menteri sosial Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Okezone/Raka Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Nama terakhir diganti adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mundur karena bertarung di Pilkada Jawa Timur.

Risma digantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di posisi menteri sosial. Satu slot perubahan juga kemungkinan terjadi di Sekretaris Kabinet (Sekab) karena Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri.

Pramono mundur juga karena bertarung di Pilkada 2024 daerah Jakarta. Reshuffle tersebut juga berdampak pada nama menteri sejak dilantik pada pada 20 Oktober 2019. Saat pelantikan pertama, komposisi Kabinet Indonesia Maju awalnya terdiri dari 45% kalangan parpol dan 55% dari kalangan non-parpol.

Namun, di dalam perjalanannya, sejumlah rombak ulang (reshuffle) kabinet dilakukan Presiden Jokowi dengan beberapa alasan. Terbaru, 11 September 2024, Presiden Jokowi mengganti Mensos Tri Rismahrini yang mengundurkan diri.

Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju setelah Jokowi Reshuffle Kabinet

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan:

Hadi Tjahjanto (Mulai 21 Februari 2024).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Supratman Andi Agtas (19 Agustus 2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

Bahlil Lahadalia (19 Agustus 2024)

Menteri Perdagangan:

Zulkifli Hasan (15 Juni 2022)

Menteri Pertanian:

Amran (25 Oktober 2023)

Menteri Kelautan dan Perikanan:

Sakti Wahyu Trenggono (23 Desember 2024).