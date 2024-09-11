JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Nama terakhir diganti adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mundur karena bertarung di Pilkada Jawa Timur.
Risma digantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di posisi menteri sosial. Satu slot perubahan juga kemungkinan terjadi di Sekretaris Kabinet (Sekab) karena Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri.
Pramono mundur juga karena bertarung di Pilkada 2024 daerah Jakarta. Reshuffle tersebut juga berdampak pada nama menteri sejak dilantik pada pada 20 Oktober 2019. Saat pelantikan pertama, komposisi Kabinet Indonesia Maju awalnya terdiri dari 45% kalangan parpol dan 55% dari kalangan non-parpol.
Namun, di dalam perjalanannya, sejumlah rombak ulang (reshuffle) kabinet dilakukan Presiden Jokowi dengan beberapa alasan. Terbaru, 11 September 2024, Presiden Jokowi mengganti Mensos Tri Rismahrini yang mengundurkan diri.
