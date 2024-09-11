Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Mundur dari Wali Kota Pasuruan 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:19 WIB
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Mundur dari Wali Kota Pasuruan 
Mensos Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengundurkan diri sebagai Wali Kota Pasuruan usai dirinya dilantik menjadi Menteri Sosial pada hari ini Rabu (11/9/2024).

"Perhari ini juga saya mundur sebagai Wali Kota Pasuruan otomatis itu," kata Gus Ipul usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Gus Ipul mengatakan, alasan dirinya menerima jabatan Mensos karena diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi.

"Ya ini satu kepercayaan lah ya. Saya juga tidak meneruskan di Pasuruan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
