Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Tri Rismaharini di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Rabu (11/9/2024) pagi. Risma diketahui mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.

Terkait hal tersebut, Gus Ipul mengaku belum melakukan komunikasi dengan Risma terkait pelantikan tersebut. "Belum, belum ada. Jadi belum ada," kata Gus Ipul usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa dirinya baru dikabari untuk dilantik menjadi Mensos dalam dua hari terakhir. "Ya, kapan ya? 1-2 hari ini terakhir," katanya.

Gus Ipul juga tak ada pesan khusus karena belum bertemu dengan Presiden Jokowi. Dirinya akan meminta waktu untuk menghadap Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

"Belum sempat, nanti akan kita secara lebih lanjut, saya akan minta waktu kepada presiden," kata Gus Ipul.

Saat ini, Gus Ipul ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Plt Mensos Muhadjir Effendy terlebih dahulu. "Plt-nya kan Pak Muhadjir. Kita akan berbicara dengan Pak Muhadjir," ungkapnya.