Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:21 WIB
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
Pelantikan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Tri Rismaharini di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Rabu (11/9/2024) pagi. Risma diketahui mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.

Terkait hal tersebut, Gus Ipul mengaku belum melakukan komunikasi dengan Risma terkait pelantikan tersebut. "Belum, belum ada. Jadi belum ada," kata Gus Ipul usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu. 

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa dirinya baru dikabari untuk dilantik menjadi Mensos dalam dua hari terakhir. "Ya, kapan ya? 1-2 hari ini terakhir," katanya.

Gus Ipul juga tak ada pesan khusus karena belum bertemu dengan Presiden Jokowi. Dirinya akan meminta waktu untuk menghadap Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

"Belum sempat, nanti akan kita secara lebih lanjut, saya akan minta waktu kepada presiden," kata Gus Ipul.

Saat ini, Gus Ipul ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Plt Mensos Muhadjir Effendy terlebih dahulu. "Plt-nya kan Pak Muhadjir. Kita akan berbicara dengan Pak Muhadjir," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051263/yasonna_laoly-5dEe_large.jpg
Politikus PDIP Yasonna Laoly Kemasi Barang Usai Kena Reshuffle
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement