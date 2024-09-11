Menag soal Kemungkinan Dipanggil Ulang Pansus Haji: Tugas Saya Kan Banyak

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tak bisa memastikan akan memenuhi undangan Pansus Haji DPR bila dipanggil kembali. Ia beralasan, sebagai seorang Menag memiliki banyak tugas.

Hal itu diungkapkan Yaqut kala disinggung peluang akan hadiri undangan Pansus Haji DPR bila dipanggil kembali. Pansus Haji DPR sendiri menyebut, Yaqut telah mangkir dua kali panggilan.

"Saya akan lihat karena tugas saya kan juga banyak sebagai menteri. Apalagi Menag, kawan-kawan tahu banyak sekali, ada tugas pendidikan ada tugas keagaamaan, agamanya itu ada enam yang menjadi mandatory Kemenag, belum tugas-tugas lain," tutur Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/204).

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini, juga membeberkan tugas lainnya, yakni mengurusi sertifikasi halal dan pendidikan. Untuk itu, ia berkata, akan menyesuaikan panggilan Pansus Haji dengan tugas tugasnya.

"Toh di mekanisme Pansus itu kan boleh penjadwalan ulang atau apa, kalau lho ya, kalau lho ya. Makanya, saya juga akan lihat kalau nanti ada surat undangan saya akan lihat saya akan lihat dulu," tutur Gus Yaqut.

Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, Pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji kepada publik, bukan hanya pada Pansus Haji DPR RI saja.

"Kami di Kemenag, pemerintah ini juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya di Kemenag yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng. Bahkan, kalau menterinya terlibat gitu loh," ujarnya.

(Arief Setyadi )