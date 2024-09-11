Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Yaqut Buka-bukaan soal Dugaan Gratifikasi Ribuan Jamaah Haji Berangkat Tanpa Antre

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:22 WIB
Menag Yaqut Buka-bukaan soal Dugaan Gratifikasi Ribuan Jamaah Haji Berangkat Tanpa Antre
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi temuan Pansus Haji DPR terkait adanya abuse of power dan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat sehingga ribuan calon jamaah bisa langsung berangkat ke Tanah Suci tanpa menunggu antrian.

Gus Yaqut --panggilan akrabnya -- mempersilahkan Pansus Haji DPR untuk mengungkapkan temuan dugaan gratifikasi tersebut.

"Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak itu bukan ranah kita," kata Gus Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Gus Yaqut juga mempersilahkan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak masalah bila temuan itu dibuka ke publik. "Kalau Pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua," ujar Gus Yaqut.

Prinsipnya, Gus Yaqut menegaskan, Pemerintah ingin menjelaskan secara terang dan gamblang terkait proses haji kepada publik, bukan hanya pada Pansus Haji DPR RI saja.

"Kami di Kemenag, pemerintah ini juga tidak ingin ada yang main main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya di Kemenag yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya dalam fraud gitu ya," tegasnya.

Oleh karena itu, dia ingin agar proses di Pansus Haji DPR RI bisa berjalan objektif dan adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya bisa menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.

"Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif kepada masyarakat, terutama para jemaah dan calon jamaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian," tandasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063169/kemenag-C0Du_large.jpg
Jamaah Haji Khusus Bayar Rp1 Miliar Kemenag: Tak Ada Jual Beli Kuota, Pelaksanaan Haji 2024 Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061521/pansus_haji-1DW9_large.jpg
Menag soal Kemungkinan Dipanggil Ulang Pansus Haji: Tugas Saya Kan Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061484/pansus_haji-7BCw_large.jpg
Bantah Mangkir, Menag Yaqut: Saya Belum Mendapat Surat Panggilan Pansus Haji DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058733/ilustrasi-5tpa_large.jpg
Disidak Pansus Angket Haji DPR, Begini Respons Kemenag Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/337/3057465/pansus_haji-Sngm_large.jpg
Pansus Haji DPR Gandeng LPSK, Ada Saksi yang Diintimidasi Usai Beri Keterangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054061/haji_2024-y2sI_large.jpg
Kemenag Ungkap Kronologi Alokasi Tambahan Kuota Haji 2024 ke DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement