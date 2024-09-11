Menag Yaqut Buka-bukaan soal Dugaan Gratifikasi Ribuan Jamaah Haji Berangkat Tanpa Antre

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menanggapi temuan Pansus Haji DPR terkait adanya abuse of power dan gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat sehingga ribuan calon jamaah bisa langsung berangkat ke Tanah Suci tanpa menunggu antrian.

Gus Yaqut --panggilan akrabnya -- mempersilahkan Pansus Haji DPR untuk mengungkapkan temuan dugaan gratifikasi tersebut.

"Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak itu bukan ranah kita," kata Gus Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Gus Yaqut juga mempersilahkan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak masalah bila temuan itu dibuka ke publik. "Kalau Pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua," ujar Gus Yaqut.

Prinsipnya, Gus Yaqut menegaskan, Pemerintah ingin menjelaskan secara terang dan gamblang terkait proses haji kepada publik, bukan hanya pada Pansus Haji DPR RI saja.

"Kami di Kemenag, pemerintah ini juga tidak ingin ada yang main main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya di Kemenag yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya dalam fraud gitu ya," tegasnya.

Oleh karena itu, dia ingin agar proses di Pansus Haji DPR RI bisa berjalan objektif dan adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya bisa menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.

"Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif kepada masyarakat, terutama para jemaah dan calon jamaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian," tandasnya.