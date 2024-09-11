Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Kakak Kandung Cak Imin Diacak-acak KPK, Reaksi PKB Mengejutkan!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:04 WIB
Rumah Kakak Kandung Cak Imin Diacak-acak KPK, Reaksi PKB Mengejutkan!
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal penyidik KPK yang menggeledah kakak Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar yang juga merupakan Mendes PDTT. PKB kata dia menghormati langkah lembaga antirasuah tersebut.

Demikian diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

"Ya KPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya, terkait dengan penegakkan hukum ya kita hormati," ujar Huda.

Huda menilai, langkah geledah KPK merupakan murni penegakan hukum. Ia pun tak melihat adanya tendensi apapun terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Abdul Halim.

 "Kita semangatnya ini murni penegakan hukum, tidak ada tendensi di luar penegakan hukum," tutup Huda.

Sebelumnya, tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar pada Jumat, 6 September 2024. Penyidik mengamankan uang tunai dari giat tersebut.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (10/9/2024).

Namun, Tessa tidak menyebutkan secara detail soal jumlah uang tunai yang disita. Termasuk jenis mata uang yang dilakukan penyitaan tersebut.

 

