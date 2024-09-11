Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menpora Geram Venue PON Berlumpur dan Penuh Kubangan: Kita Laporkan ke Kejagung dan Bareskrim!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |18:29 WIB
Menpora Geram Venue PON Berlumpur dan Penuh Kubangan: Kita Laporkan ke Kejagung dan Bareskrim!
Viral Venue PON Berlumpur dan Penuh Kubangan/IG
JAKARTA- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menanggapi venue cabang olahraga (cabor) bola voli pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 yang berlumpur dan penuh kubangan. Foto-foto venue berlumpur tersebut viral di media sosial.

Politikus Partai Golkar itu mengakui ada beberapa titik venue olahraga yang sudah selesai. Namun, venue pendukungnya ada yang belum 100% selesai.

Lebih lanjut dia mengatakan, venue yang belum selesai adalah dari anggaran daerah melalui Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD).

“Yang terkait kemarin, venue voli, dimana setelah kita dapat laporan. Pertama, kami langsung bersama PUPR mencari solusi langsung dibangun, langsung dipercepat prosesnya dan karena hal ini beberapa ada beberapa keluhan masyarakat,” ujar Dito Ariotedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/9/2024).

Dia mengungkapkan, bahwa PON telah ada Satgas Nomor 24 Tahun 2024 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu.

Di dalamnya, kata Dito, termasuk Satgas untuk pendampingan tata kelola yang dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung beserta penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, Dito memastikan telah melaporkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam hal ini Jamintel dan Bareskrim Polri untuk menelusuri pengerjaan venue yang tidak sesuai dengan spek.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
