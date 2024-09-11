Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Ambil Air Kubangan karena Kekeringan, DPR: Segera Beri Bantuan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:13 WIB
Warga Ambil Air Kubangan karena Kekeringan, DPR: Segera Beri Bantuan!
Kekeringan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menangani masalah krisis air bersih dampak kemarau panjang di berbagai daerah. Salah satunya dengan mendistribusikan air bersih karena ada warga yang mengambil air kubangan untuk memenuhi kebutuhannya.

"Permasalahan krisis air bersih ini adalah isu yang serius dan memerlukan perhatian pemerintah karena menyangkut kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat. Segera beri bantuan warga yang sampai sekarang masih mengalami krisis air," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024). 

Warga yang mengalami krisis air bersih hingga harus menggunakan air kubangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti di Kampung Leuwi Urug, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mereka mengais air kubangan dari aliran Sungai Cilaku.

Banyak warga yang akhirnya terserang gatal-gatal lantaran penggunaan air yang tidak bersih. Dari persoalan tersebut, kata Puan, harus langkah cepat dalam membantu daerah yang kekeringan.

"Pengiriman air bersih ini harus segera dilakukan sebagai solusi jangka pendek agar warga tidak menggunakan air kubangan yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan mereka," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3048817/warga_muarojambi_gunakan_air_sungai_batanghari-z920_large.jpg
Kekeringan Ekstrem Landa Muarojambi, Warga Gunakan Air Sungai Batanghari yang Keruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/512/3019381/kekeringan-melanda-dua-desa-di-cilacap-627-jiwa-terdampak-EDU4FEjGYN.jpg
Kekeringan Melanda Dua Desa di Cilacap, 627 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/340/2913580/tolong-warga-11-kecamatan-di-muarojambi-alami-krisis-air-bersih-ekstrem-Z910wqO6AT.jpg
Tolong! Warga 11 Kecamatan di Muarojambi Alami Krisis Air Bersih Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2912858/kekeringan-terus-mengintai-el-nino-bakal-bertahan-hingga-februari-2024-vHitTStRch.jpg
Kekeringan Terus Mengintai, El Nino Bakal Bertahan hingga Februari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/338/2902691/das-di-pulau-jawa-kritis-perparah-krisis-air-bersih-b1DbmE1n2Y.jpg
DAS di Pulau Jawa Kritis, Perparah Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/337/2902682/gawat-hampir-80-kabupaten-kota-di-seluruh-pulau-jawa-krisis-air-bersih-1vmO7tqvVk.jpg
Gawat! Hampir 80% Kabupaten Kota di Seluruh Pulau Jawa Krisis Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement