Warga Ambil Air Kubangan karena Kekeringan, DPR: Segera Beri Bantuan!

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk menangani masalah krisis air bersih dampak kemarau panjang di berbagai daerah. Salah satunya dengan mendistribusikan air bersih karena ada warga yang mengambil air kubangan untuk memenuhi kebutuhannya.

"Permasalahan krisis air bersih ini adalah isu yang serius dan memerlukan perhatian pemerintah karena menyangkut kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat. Segera beri bantuan warga yang sampai sekarang masih mengalami krisis air," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

Warga yang mengalami krisis air bersih hingga harus menggunakan air kubangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti di Kampung Leuwi Urug, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mereka mengais air kubangan dari aliran Sungai Cilaku.

Banyak warga yang akhirnya terserang gatal-gatal lantaran penggunaan air yang tidak bersih. Dari persoalan tersebut, kata Puan, harus langkah cepat dalam membantu daerah yang kekeringan.

"Pengiriman air bersih ini harus segera dilakukan sebagai solusi jangka pendek agar warga tidak menggunakan air kubangan yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan mereka," ujarnya.