Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dirjen Dukcapil Dorong Percepatan Transformasi Digital Nasional Selaras dengan Daerah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:30 WIB
Dirjen Dukcapil Dorong Percepatan Transformasi Digital Nasional Selaras dengan Daerah
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan komitmen pemerintah mendorong percepatan transformasi digital yang selaras dengan pembangunan di daerah. Untuk melancarkan rencana tersebut, dasar hukum pun telah diterbitkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri. 

Hal tesebut disampaikan Dirjen Teguh Setyabudi dalam acara Peluncuran Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, di Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Teguh menekankan pembangunan daerah bagian integral dari pembangunan nasional. "Transformasi digital diharapkan mempercepat peningkatan tata kelola pelayanan publik dan memperkuat ekonomi digital di tingkat lokal," kata Dirjen Teguh, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

Ditjen Dukcapil bersama Kemendagri bertindak sebagai koordinator dalam menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah, dalam upaya mempercepat implementasi transformasi digital tersebut. 

Mantan Dirjen Bina Pembangunan Daerah ini menjelaskan, kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemangku kepentingan seperti sektor swasta dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan percepatan transformasi digital ini. 

Teguh juga memaparkan pencapaian penting IMDI 2024, yang mencatatkan Indeks SPBE di tingkat daerah mencapai 2,70 yang masuk dalam kategori baik. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperluas literasi digital dan memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan digital dengan mudah. 

"Nilai IMDI 43,18 persen adalah langkah maju, namun kita harus lebih berambisi dalam meningkatkan infrastruktur dan keterampilan digital di semua wilayah," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190164//pemerintah-A93a_large.jpg
Pemerintah Soroti Pentingnya Integrasi Data sebagai Pusat Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189691//pemerintah-rkhB_large.jpg
Mimika Jadi Daerah Rujukan Harmoni Sosial, Kerukunan Umat Beragama Modal Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189270//papua-x2gs_large.jpg
Pemerintah Sebut Mimika Kota Paling Inovatif di Tanah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189096//pemerintah-pe5Y_large.jpg
Kemendagri Ungkap Ada 43 Daerah yang Inovatif, di Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188882//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-Ho9L_large.jpg
Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Digembleng Soal Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594//viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement