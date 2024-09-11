Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Sudah Koordinasi dengan Menpora Soal Dugaan Korupsi Dana PON XXI Aceh-Sumut

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:54 WIB
Bareskrim Sudah Koordinasi dengan Menpora Soal Dugaan Korupsi Dana PON XXI Aceh-Sumut
Ilustrasi Bareskrim Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dugaan korupsi penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) 2024. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadir Tipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan PON.

"Koordinasi sudah dilakukan melalui Satgas Pendampingan kegiatan PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri," kata Arief Adiharsa kepada wartawan, Rabu (11/9/2024). 

Namun, Arief belum memerinci soal tindaklanjut Polri usai koordinasi tersebut. Sementara itu, Menpora menyebut laporan polisi dibuat berdasarkan koordinasi antara Bareskrim Polri dan Kemenpora. 

"Iya (laporan dibuat berdasarkan koordinasi)," kata Dito saat dikonfirmasi terpisah. 

Sebagai informasi, Menpora tidak hanya berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, namun juga Kejaksaan Agung (Kejagung), karena kedua lembaga tersebut merupakan satuan tugas (satgas) pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON. 

"Kebetulan Kejagung dan Bareskrim Polri menjadi Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres No 24 Tahun 2024," kata Dito.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/51/3070117/diumumkan-hari-ini-pssi-beri-hukuman-terberat-ke-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-KWG7ChQco8.jpg
Diumumkan Hari Ini, PSSI Beri Hukuman Terberat ke Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/51/3069515/pssi-umumkan-hukuman-muhammad-rizki-saputra-yang-pukul-wasit-pon-xxi-aceh-sumut-2024-besok-kena-larangan-main-seumur-hidup-KiGYiedny0.jpg
PSSI Umumkan Hukuman Muhammad Rizki Saputra yang Pukul Wasit PON XXI Aceh-Sumut 2024 Besok, Kena Larangan Main Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/51/3069375/muhammad-rizki-saputra-dan-wasit-yang-dipukul-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-larangan-main-dan-pimpin-pertandingan-seumur-hidup-besok-lusa-xJ2wJKIQtC.jpg
Muhammad Rizki Saputra dan Wasit yang Dipukul di PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dihukum Larangan Main dan Pimpin Pertandingan Seumur Hidup Besok Lusa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/51/3066337/pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-muhammad-rizki-saputra-dihukum-larangan-main-seumur-hidup-oleh-pssi-hari-ini-xbIWDRyuhK.jpg
Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Muhammad Rizki Saputra Dihukum Larangan Main Seumur Hidup oleh PSSI Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066220/besok-pssi-panggil-muhammad-rizki-saputra-untuk-kasus-pemukulan-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dihukum-seumur-hidup-GW2RoVMKEW.jpg
Besok PSSI Panggil Muhammad Rizki Saputra untuk Kasus Pemukulan Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Dihukum Seumur Hidup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066089/respons-muhammad-rizki-saputra-saat-ditanya-penyebab-pukul-wasit-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-Sd6A4j15ao.jpg
Respons Muhammad Rizki Saputra saat Ditanya Penyebab Pukul Wasit di PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement