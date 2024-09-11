Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menpora Ungkap Dugaan Korupsi, Bareskrim Bakal Turun Langsung Awasi Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:13 WIB
Menpora Ungkap Dugaan Korupsi, Bareskrim Bakal Turun Langsung Awasi Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut
Iliustrasi Bareskrim. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menyatakan bakal turun langsung untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hal itu menyusul adanya dugaan korupsi yang diungkap oleh Menpora Dito Ariotedjo.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadir Tipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengungkapkan, pihaknya melakukan pendampingan untuk mencegah terjadinya dugaan korupsi penyelenggaraan pekan olahraga tersebut. 

"Maksudnya dalam konteks preventif dan memberikan asistensi agar kegiatan PON XXI terlaksana serta tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya," kata Arief saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (11/9/2024). 

Disisi lain, Arief menuturkan bahwa, Bareskrim Polri sudah berkoordinasi dengan Dito Ariotedjo terkait hal itu. Ia menjelaskan bahwa koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan PON.

"Koordinasi sudah dilakukan melalui Satgas Pendampingan kegiatan PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri," ujar Arief.

Menpora Ungkap Dugaan Korupsi Dana PON

 

Halaman:
1 2
      
