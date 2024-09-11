Wapres Dampingi Jokowi Berkantor di IKN Mulai Besok

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai besok, Kamis 12 September 2024.

"Hari Kamis (berkantor di IKN)," jawabnya singkat saat ditanya awak media usai menghadiri acara di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (11/9/2024).

Kendati begitu, Wapres enggan mengungkapkan secara rinci sampai kapan dia akan berkantor di IKN. Sementara, Presiden Jokowi dikabarkan akan berkantor di IKN hingga selesai masa tugasnya pada 19 Oktober 2024, atau sehari sebelum pergantian Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tidak selalu berkantor di IKN, melainkan tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.

"Oh ndak, saya muter, saya muter ke semua daerah,” kata Jokowi dalam keterangannya.

Kepala Negara juga memastikan meskipun beraktivitas dari IKN, agenda Presiden tetap meliputi kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia.

(Angkasa Yudhistira)