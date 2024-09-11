Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Dampingi Jokowi Berkantor di IKN Mulai Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:22 WIB
Wapres Dampingi Jokowi Berkantor di IKN Mulai Besok
Wapres KH Maruf Amin berkantor di IKN mulai besok (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai besok, Kamis 12 September 2024. 

"Hari Kamis (berkantor di IKN)," jawabnya singkat saat ditanya awak media usai menghadiri acara di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (11/9/2024).

Kendati begitu, Wapres enggan mengungkapkan secara rinci sampai kapan dia akan berkantor di IKN. Sementara, Presiden Jokowi dikabarkan akan berkantor di IKN hingga selesai masa tugasnya pada 19 Oktober 2024, atau sehari sebelum pergantian Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tidak selalu berkantor di IKN, melainkan tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.

"Oh ndak, saya muter, saya muter ke semua daerah,” kata Jokowi dalam keterangannya.

Kepala Negara juga memastikan meskipun beraktivitas dari IKN, agenda Presiden tetap meliputi kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/470/3190816//ikn-61aL_large.jpg
Apa Kabar Pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189486//ai-lPpm_large.jpg
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/470/3187698//ikn-fabz_large.jpg
Bangun IKN, Investor Dapat Diskon Pajak hingga 200 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/470/3185947//basuki-3O41_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun di IKN, Pak Bas Pastikan Tidak Ada Keluhan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185884//raker_komisi_ii_dengan_kepala_otorita_ikn-gFeq_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/470/3185846//ikn-9XSG_large.jpg
HGU 190 Tahun di IKN Batal, Basuki: Sampai Sekarang Belum Ada Komplain Investor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement