HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pelantikan, Wapres Ma'ruf Amin: Gibran Sudah Punya Pengalaman Jadi Wali Kota Solo 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:28 WIB
Jelang Pelantikan, Wapres Ma'ruf Amin: Gibran Sudah Punya Pengalaman Jadi Wali Kota Solo 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Okezone/Binti.




JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yakin penerusnya Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman. Pasalnya, anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo, sejak 26 Februari 2021 hingga 19 Juli 2024.

Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wapres periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Saya kira Gibran sudah ngerti. Dia kan bekas Wali Kota, sudah punya pengalaman," kata Wapres usai menghadiri acara di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (11/9/2024).

Pada kesempatan itu, Wapres juga mengungkapkan rencana akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di akhir masa jabatannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).\

 

Halaman:
1 2
      






