Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAL Ungkap Pembangunan Kekuatan Kapal Selam TNI AL Penting dan Mendesak

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |21:17 WIB
KSAL Ungkap Pembangunan Kekuatan Kapal Selam TNI AL Penting dan Mendesak
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menilai, pembangunan kekuatan kapal selam TNI AL semakin penting dan mendesak. Terlebih dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat.

Hal itu diungkap Ali saat menjadi Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Kebutuhan Program Pengadaan Kapal Selam Scorpene Evolved.

"Perubahan lingkungan strategis di tataran global maupun regional terjadi dengan sangat cepat, semakin kompleks, dan tidak menentu. Untuk itu, pembangunan kekuatan kapal selam TNI AL menjadi semakin penting dan mendesak," katanya kepada wartawan, Rabu (11/9/2024). 

Pembangunan kekuatan kapal selam itu, kata Ali, juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Pemerintah, yaitu mewujudkan negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. 

Negara nusantara yang dimaksud adalah Indonesia dengan geografis kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional sebagai poros maritim dunia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/340/3066936/tni_al-J0Q9_large.jpg
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ayam Ras Filipina dan Skincare Ilegal di Kepulauan Sangihe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060740/ilustrasi-miVq_large.jpg
Kisah Bung Karno Bentuk Kopaska untuk Cegah Belanda Rebut Irian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060730/marinir-RSxm_large.jpg
Cikal Bakal Lahirnya TNI AL Berawal dari BKR hingga ALRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/19/519/1041412/UGaalMTC10.jpg
Ada Latihan Perang, Pelabuhan Kamal Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/12/11/519/910709/c5ZHVyjpcC.jpg
Tangis Haru Sambut Kedatangan KRI Diponegoro di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/04/26/521/798077/WFwy72ifxJ.jpg
PT DI Serahkan 3 Helikopter Tempur ke Pusat Penerbangan TNI AL
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement