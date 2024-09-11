KSAL Ungkap Pembangunan Kekuatan Kapal Selam TNI AL Penting dan Mendesak

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menilai, pembangunan kekuatan kapal selam TNI AL semakin penting dan mendesak. Terlebih dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat.

Hal itu diungkap Ali saat menjadi Keynote Speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Kebutuhan Program Pengadaan Kapal Selam Scorpene Evolved.

"Perubahan lingkungan strategis di tataran global maupun regional terjadi dengan sangat cepat, semakin kompleks, dan tidak menentu. Untuk itu, pembangunan kekuatan kapal selam TNI AL menjadi semakin penting dan mendesak," katanya kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Pembangunan kekuatan kapal selam itu, kata Ali, juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Pemerintah, yaitu mewujudkan negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Negara nusantara yang dimaksud adalah Indonesia dengan geografis kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional sebagai poros maritim dunia.