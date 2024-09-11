Wapres Bakal Dampingi Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Terakhir di IKN

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) akan mengikuti Sidang Kabinet terakhir mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Wapres mengikuti sidang kabinet terakhir mendampingi Presiden di IKN," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada MNC Portal, Rabu (11/9/2024).

Meski begitu, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal Sidang Kabinet terakhir di IKN. Sebelumnya, Wapres sendiri mengatakan bahwa dia akan berkantor di IKN mulai Kamis (12/9) besok.

Sementara itu, Jubir Wapres mengatakan bahwa Wapres hanya menginap semalam di IKN setelah itu akan kembali ke Jakarta. "Nginap semalam, setelah itu pulang. Balik ke Jakarta," katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi dikabarkan akan berkantor di IKN hingga selesai masa tugasnya pada 19 Oktober mendatang, atau sehari sebelum pergantian Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tidak selalu berkantor di IKN, melainkan tetap melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.