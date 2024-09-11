Polisi Bakal Mediasi Komite Solidaritas Profesi dan Kemenkes soal Kematian Dokter Aulia Risma

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri bakal memfasilitasi proses mediasi antara Komite Solidaritas Profesi dengan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Langkah itu dilakukan setelah perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser melaporkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya ke Bareskrim Polri.

Adapun laporan tersebut dibuat atas dugaan penyebaran berita bohong soal peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip), dr. Aulia Risma Lestari (30) yang bunuh diri.

"Tadi melalui diskusi panjang dengan penyidik, memang kami diminta, karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah, jadi diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan," kata M Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024) malam.

Namun Nasser mengatakan, pihaknya belum mendapatkan jadwal terkait mediasi antara Komite Solidaritas Profesi dengan pejabat Kemenkes."Belum, belum (dijadwalkan). Tapi kita akan balik lagi (ke Mabes Polri) untuk itu," katanya.