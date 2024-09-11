Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Bakal Mediasi Komite Solidaritas Profesi dan Kemenkes soal Kematian Dokter Aulia Risma 

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:25 WIB
Polisi Bakal Mediasi Komite Solidaritas Profesi dan Kemenkes soal Kematian Dokter Aulia Risma 
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri bakal memfasilitasi proses mediasi antara Komite Solidaritas Profesi dengan pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Langkah itu dilakukan setelah perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser melaporkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Dirjen Yankes Kemenkes, Azhar Jaya ke Bareskrim Polri.

Adapun laporan tersebut dibuat atas dugaan penyebaran berita bohong soal peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip), dr. Aulia Risma Lestari (30) yang bunuh diri.

"Tadi melalui diskusi panjang dengan penyidik, memang kami diminta, karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah, jadi diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan," kata M Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024) malam.

Namun Nasser mengatakan, pihaknya belum mendapatkan jadwal terkait mediasi antara Komite Solidaritas Profesi dengan pejabat Kemenkes."Belum, belum (dijadwalkan). Tapi kita akan balik lagi (ke Mabes Polri) untuk itu," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061767/perwakilan_komite_solidaritas_profesi_m_nasser-5fxX_large.jpg
Komite Solidaritas Profesi Klaim Tak Ada Perundungan dalam Kasus Kematian Dokter Aulia Risma 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/512/3058769/kabid_humas_polda_jateng_kombes_pol_artanto-GPQX_large.jpg
Makam dr Aulia Risma Akan Dibongkar, Begini Penjelasan Polda Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/512/3058755/keluarga_dokter_aulia_risma_lestari_melapor_ke_poilda_jateng-He4W_large.jpg
Keluarga Laporkan Senior dr Aulia Risma Lestari ke Polda Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/337/3057713/menkes-XzaG_large.jpg
Kasus Kematian Dokter Aulia, Menkes: Bullying di Undip Sudah Puluhan Tahun, Ada Pelecehan Seksual Juga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049580/dr_aulia_risma_lestari-goIL_large.jpg
Terungkap! Temuan Obat Keras dan Curahan Hati Dokter Aulia Sebelum Bunuh Diri Usai Di-bully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190948//polri_antisipasi_cuaca_ekstrem-YrCT_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement