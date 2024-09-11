Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran: Gizi Susu Ikan Sama dengan Susu Sapi

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |22:27 WIB
Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran: Gizi Susu Ikan Sama dengan Susu Sapi
Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran: Gizi Susu Ikan Sama dengan Susu Sapi
A
A
A

JAKARTA -Susu ikan saat ini menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Karena susu ikan menjadi salah satu pilihan dalam program penyediaan makan siang gratis yang diusung Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa secara gizi susu ikan tidak jauh berbeda dengan susu sapi.

"Itu ada penawaran tentang susu ikan itu dan saya kira secara gizi tidak akan jauh berbeda dengan susu sapi,"kata Burhanuddin kepada wartawan saat launching gerakan Muda Menyala, di Fanta Headquarters, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Adapun alasan lainnya, karena Indonesia memiliki laut yang dapat menghasilkan ikan yang cukup besar. Sementara susu sapi di Indonesia 75 persen masih impor.

"Susu ikan mempunyai keuntungan karena kita negara yang menghasilkan ikan yang cukup banyak. Sementara susu sapi kita masih impor hampir 75 persen,"ucapnya.

Sehingga, susu ikan dapat menjadi salah satu alternatif pengganti susu sapi untuk program makan siang gratis ke depan.

"Karena itu untuk sementara bisa dimungkinkan untuk diganti dengan susu ikan atau seperti yang sudah dikatakan oleh pak Prabowo diganti dengan telor,"tuturnya.

Sebagai informasi, Muda Menyala disebut sebagai program konkret dan inklusif, serta diharapkan dampaknya mampu terasa ke orang muda yang bermukim di Indonesia maupun di luar negeri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145104/prabowo-rMZT_large.jpg
Prabowo - Gibran Sholat Idul Adha 1446 H di Masjid Istiqlal Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119478/perlindungan_perempuan_dan_anak-IDyJ_large.jpg
Kawal Asta Cita Prabowo, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112780/morning_zone-ydhr_large.jpg
Saksikan Morning Zone, Kebijakan Efisiensi Anggaran Paket Hemat ala Prabowo, Rabu 12 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/337/3109495/krisis_pupuk-NnOR_large.jpg
Rawan Krisis Pupuk, Efek Dominonya Bisa Menyasar Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/337/3107640/prabowo_dan_gibran-TYS8_large.jpg
100 Hari Prabowo-Gibran, LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Paling Positif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106259/prabowo_subianto-PB7Y_large.jpg
Komunikasi Efektif Berperan Kerek Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement