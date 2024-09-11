Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran: Gizi Susu Ikan Sama dengan Susu Sapi

JAKARTA -Susu ikan saat ini menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Karena susu ikan menjadi salah satu pilihan dalam program penyediaan makan siang gratis yang diusung Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa secara gizi susu ikan tidak jauh berbeda dengan susu sapi.

"Itu ada penawaran tentang susu ikan itu dan saya kira secara gizi tidak akan jauh berbeda dengan susu sapi,"kata Burhanuddin kepada wartawan saat launching gerakan Muda Menyala, di Fanta Headquarters, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Adapun alasan lainnya, karena Indonesia memiliki laut yang dapat menghasilkan ikan yang cukup besar. Sementara susu sapi di Indonesia 75 persen masih impor.

"Susu ikan mempunyai keuntungan karena kita negara yang menghasilkan ikan yang cukup banyak. Sementara susu sapi kita masih impor hampir 75 persen,"ucapnya.

Sehingga, susu ikan dapat menjadi salah satu alternatif pengganti susu sapi untuk program makan siang gratis ke depan.

"Karena itu untuk sementara bisa dimungkinkan untuk diganti dengan susu ikan atau seperti yang sudah dikatakan oleh pak Prabowo diganti dengan telor,"tuturnya.

