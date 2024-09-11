Kemenag: MTQ Nasional di Samarinda Bangkitkan Ekonomi Kreatif Masyarakat

SAMARINDA - Perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional ke-30 tahun 2024, di GOR Kadrie Oening, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, resmi di buka Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Ahmad Zayadi, mengatakan bahwa ajang MTQ Nasional bukan sekadar kompetisi keagamaan terbesar di Indonesia, tetapi juga momentum penting untuk menggerakkan ekonomi daerah yang menjadi tuan rumah MTQ.

"Kami melihat peran strategis MTQ dalam meningkatkan sektor ekonomi lokal, khususnya di Kalimantan Timur. Selain sebagai syiar Alquran, MTQ ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempromosikan dan mengembangkan produk-produk unggulan daerah mereka," ujar Zayadi, Rabu (11/9/2024).

Dia menjelaskan, bahwa penyelenggaraan MTQ Nasional memberikan dampak positif yang luas, termasuk pada sektor UMKM, kuliner, dan produk kreatif lainnya. Ajang sebesar MTQ tidak hanya memberi dampak spiritual, tetapi juga membantu masyarakat tuan rumah memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

"MTQ Nasional ini menunjukkan bahwa acara keagamaan bisa menjadi kekuatan untuk membangkitkan ekonomi baru bagi masyarakat lokal," tambahnya yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ Nasional ke-30.

Tidak hanya itu, kata Zayadi, MTQ Nasional juga menjadi ajang bagi provinsi-provinsi lain untuk memamerkan produk unggulannya melalui lebih dari 30 booth yang disediakan.

Ia menjelaskan, acara ini menjadi tempat ideal untuk memperkenalkan produk-produk lokal kepada publik yang lebih luas.

"Melalui MTQ, kita bisa melihat bagaimana produk-produk lokal dari berbagai provinsi mampu bersaing dan mendapatkan perhatian nasional,"pungkasnya.