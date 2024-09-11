Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Sebut Pemasangan Chattra di Candi Borobudur Ditunda

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:15 WIB
Kemenag Sebut Pemasangan Chattra di Candi Borobudur Ditunda
Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) RI Sunanto (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) RI Sunanto menjelaskan, penundaan pemasangan chattra atau payung di stupa induk Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah karena kondisi material belum memungkinkan. Hal tersebut berdasarkan kajian teknis oleh pakar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kajian teknis yang dilakukan atas permohonan dari Bimas Buddha Kemenag. Di antaranya, kondisi batu tidak utuh. Peresmian chattra sebelumnya direncanakan pada 18 September 2024.

"Berdasarkan hasil kajian teknis yang komprehensif, meliputi pengamatan langsung, pengukuran, pengujian, serta perhitungan dan analisis kekuatan, bahwa kondisi material chattra ada yang tidak utuh atau terbagi banyak bagian batu dan batu bahan material tidak memiliki kait antar batu. Maka, memerlukan tahapan yang harus dikoordinasikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Cak Nanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/9/2024).

Penundaan pemasangan chattra diputuskan setelah melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelestarian Candi Borobudur sebagai Situs Warisan Dunia. Rapat koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. 

Penundaan sesuai dengan hasil kajian teknis dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun tim ahli dari BRIN. Sehingga, perlu dilakukan studi lebih mendalam tentang otentisitas chattra. Evaluasi dilakukan agar seluruh proses sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia Tahun 1972. 

Cak Nanto menambahkan, menyusul penundaan tersebut, Kemenag akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pendekatan adaptasi untuk chattra dengan menekankan aspek spiritual umat Buddha. Ia menegaskan, bahwa Kemenag komitmen mematuhi UU Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Setidaknya ada tujuh tindak lanjut yang akan dilakuan agar pemasangan chattra bisa selesai dalam waktu satu tahun sesuai UU Cagar Budaya dan Konvensi Warisan Dunia Tahun 1972. Pertama, proses adaptasi untuk pemasangan chattra di Candi Borobudur dimulai dengan penyusunan dokumen rencana kegiatan adaptasi yang komprehensif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3143008/prabowo_subianto_dan_emmanuel_macron_di_candi_borobudur-cZnF_large.JPG
Presiden Macron: Candi Borobudur adalah Bukti Keunggulan Indonesia dan Inspirasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3142995/presiden_macron_nyetir_sendiri_di_candi_borobudur-Po0y_large.JPG
Aksi Tak Terduga, Presiden Macron Nyetir Sendiri di Kawasan Borobudur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/549/3015588/rio_jokam_menjajal_pesona_candi_borobudur-SDNw_large.jpg
Content Creator Rio Jokam Jajal Pesona Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012429/intip-suasana-perayaan-waisak-di-candi-borobudur-jelang-pelepasan-lampion-QDbJXbF56Q.JPG
Intip Suasana Perayaan Waisak di Candi Borobudur Jelang Pelepasan Lampion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012214/mengulik-makna-pelepasan-lampion-pada-perayaan-waisak-di-candi-borobudur-SwYEgTN7gk.jpg
Mengulik Makna Pelepasan Lampion pada Perayaan Waisak di Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012207/candi-borobudur-jadi-lokasi-utama-perayaan-waisak-2024-berikut-jadwal-lengkapnya-dyB1hIwEbH.jpg
Candi Borobudur Jadi Lokasi Utama Perayaan Waisak 2024, Berikut Jadwal Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement