HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep, Jokowi Mania: Dia Pejabat Publik Bukan?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |00:20 WIB
Dugaan Gratifikasi Kaesang Pangarep, Jokowi Mania: Dia Pejabat Publik Bukan?
Waketum Jokowi Mania San Salvato (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Belum lama ini publik dihebohkan dengan dugaan gratifikasi seputar penggunaan jet pribadi oleh Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi. Waketum Jokowi Mania, San Salvato menegaskan Gratifikasi hanya berlaku pada pejabat negara.

"Pertanyaan gratifikasi atau bukan, pertanyaan selanjutnya kaesang itu pejabat publik atau bukan? penyelenggara negara atau bukan? ketika ditanyakan gratifikasi atau tidak dengan pertanyaan lanjutannya secara otomatis itu clear tidak masuk unsur," ujar San dalam program Rakyat Bersuara di Inews TV, Rabu (11/9/2024).

Aiman Witjaksono yang menjadi pembawa acara lantas mempertanyakan jika Kaesang bukan pejabat negara, dugaan gratifikasi juga bisa diperdebatkan lewat argumentasi memperdagangkan kekuasan. "Meskipun Kaesang (bukan pejabat negara), nanti ada teori yang lain juga karena ada memperdagangkan kekuasaan atau pengaruh dan lain sebagainya, tentu ada argumentasi seperti," kata Aiman.

San menyebut tak ada salahnya seseorang menggunakan jet pribadi jika dalam hal ini untuk urusan berbisnis. "Kalau bicara seperti itu Kaesang dalam hal ini juga sebagai pengusaha ya kan dia pergi ke sana ke mari dalam rangka menjalankan usahanya juga boleh dong, enggak bisa kita ngelarang semua perlakuannya," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
